|
Азаренко легко победила Соболенко на US Open. В прошлом году Арина была сильнее
Источник материала: Tut.by
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (27 WTA) стремительно набирает форму после долгого перерыва. Совсем недавно она
Матч длился два сета и всего 1 час и 9 минут. В первом сете Арина проиграла три своих подачи, уступив со счетом 6:1. Во втором борьба получилась напряженней, но Виктория все равно взяла верх 6:3.
В следующем круге турнира Азаренко сразится с победительницей пары Викери/Швентек.
Отметим, что в прошлый раз две лучшие на данный момент теннисистки из Беларуси встречались год назад и тоже на US Open. Но тогда это
А чуть позже на том же турнире Соболенко уже в парном разряде вновь обыграла Викторию и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Было сыграно два сета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)