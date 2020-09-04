Азаренко легко победила Соболенко на US Open. В прошлом году Арина была сильнее

Источник материала: Tut.by

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (27 WTA) стремительно набирает форму после долгого перерыва. Совсем недавно она выиграла турнир в Нью-Йорке (правда, сильная соперница снялась в финале из-за травмы), а сейчас прошла в третий круг US Open, обыграв другую белоруску Арину Соболенко (11 WTA).



Фото: Reuters

Матч длился два сета и всего 1 час и 9 минут. В первом сете Арина проиграла три своих подачи, уступив со счетом 6:1. Во втором борьба получилась напряженней, но Виктория все равно взяла верх 6:3.

В следующем круге турнира Азаренко сразится с победительницей пары Викери/Швентек.

Отметим, что в прошлый раз две лучшие на данный момент теннисистки из Беларуси встречались год назад и тоже на US Open. Но тогда это произошло уже на старте турнира, и сильнее оказалась Арина. Матч тогда длился три сета (3:6, 6:3, 6:4) и 2 часа и 13 минут.

А чуть позже на том же турнире Соболенко уже в парном разряде вновь обыграла Викторию и взяла трофей US Open (дело было в финале).