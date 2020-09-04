ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко легко победила Соболенко на US Open. В прошлом году Арина была сильнее

04.09.2020 07:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (27 WTA) стремительно набирает форму после долгого перерыва. Совсем недавно она выиграла турнир в Нью-Йорке (правда, сильная соперница снялась в финале из-за травмы), а сейчас прошла в третий круг US Open, обыграв другую белоруску Арину Соболенко (11 WTA).


Фото: Reuters

Матч длился два сета и всего 1 час и 9 минут. В первом сете Арина проиграла три своих подачи, уступив со счетом 6:1. Во втором борьба получилась напряженней, но Виктория все равно взяла верх 6:3.

В следующем круге турнира Азаренко сразится с победительницей пары Викери/Швентек.

Отметим, что в прошлый раз две лучшие на данный момент теннисистки из Беларуси встречались год назад и тоже на US Open. Но тогда это произошло уже на старте турнира, и сильнее оказалась Арина. Матч тогда длился три сета (3:6, 6:3, 6:4) и 2 часа и 13 минут.

А чуть позже на том же турнире Соболенко уже в парном разряде вновь обыграла Викторию и взяла трофей US Open (дело было в финале).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы простые привычки, которые снижают риск хронического заболевания почек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика