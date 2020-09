Названы простые привычки, которые снижают риск хронического заболевания почек

Источник материала: Tut.by

Как показало новое исследование австралийских и шведских ученых, активный образ жизни, употребление овощей и отказ от курения и алкоголя могут снизить риск хронического заболевания почек. Работа опубликована в The Journal of the American Society of Nephrology, пишет MedicalXpress .



Фото: Vitalii Pavlyshynets, unsplash.com

В Университете Гриффита и Каролинском институте провели систематический обзор более 100 опубликованных научных работ, чтобы определить, какие изменения в образе жизни могут снизить риск заболевания почек. Это данные более 2,5 миллиона здоровых людей из 16 стран мира. Особый интерес для исследователей представляли эффекты питания, физических упражнений, сигарет и алкоголя на риск развития проблем с почками.

Исследователи заключили, что образ жизни играет большую роль в развитии заболеваний почек. Богатая овощами диета, упражнения, ограничение алкоголя и отказ от курения, а также снижение потребления соли могут снизить риск хронического заболевания почек на 14−22%.

Исследователи подчеркивают, что эта рекомендация относится к здоровым людям, подверженным риску развития проблем с почками. Те, кто уже страдает таким заболеванием, должны следовать рекомендациям врача по образу жизни, чтобы избежать ненужной нагрузки на организм.

Хроническими заболеваниями почек страдают около 10% населения.