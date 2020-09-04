ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обзор финансовых событий второй половины августа 2020 года

04.09.2020 07:51 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: Myfin.by

Новости банковского рынка Республики Беларусь

Выход из интеграционных объединений негативно скажется на предприятиях и банковской системе – Авдонин

«Любой выход из интеграционных объединений, которые формировались на протяжении последних 10-15 лет (Евразийскому союзу пять лет, но в рамках Таможенного союза гораздо больше), однозначно ударит не только по предприятиям, но и скажется на банковской системе страны», – считает эксперт.

Беларусбанк представил студенческую карту с бонусами

К новому учебному году Беларусбанк представил «Студенческую карточку» с новыми бонусами. Кроме того, что это платежная карта Visa Classic, студенческий билет, пропуск в общежитие и библиотеку, карта дает и ряд дополнительных бонусов.

Это кэшбэк 5% на покупки через Aliexpress, возможность перевода денег на карточку без комиссии с карт Беларусбанка и 90 дней подписки на сервис Яндекс.Плюс. Также картой можно рассчитываться через популярные сервисы Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и другие.

Банку развития увеличен лимит выпуска гособлигаций

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк признал повышенный спрос на валюту и попросил банки о всесторонних мерах. Выход из интеграционных объединений негативно скажется на предприятиях и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите, как выглядят самые стильные квартиры Гродно. Одна из них удивила даже дизайнера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика