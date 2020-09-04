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Обзор финансовых событий второй половины августа 2020 года
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Республики Беларусь
Выход из интеграционных объединений негативно скажется на предприятиях и банковской системе – Авдонин
«Любой выход из интеграционных объединений, которые формировались на протяжении последних 10-15 лет (Евразийскому союзу пять лет, но в рамках Таможенного союза гораздо больше), однозначно ударит не только по предприятиям, но и скажется на банковской системе страны», – считает эксперт.
Беларусбанк представил студенческую карту с бонусами
К новому учебному году Беларусбанк представил «Студенческую карточку» с новыми бонусами. Кроме того, что это платежная карта Visa Classic, студенческий билет, пропуск в общежитие и библиотеку, карта дает и ряд дополнительных бонусов.
Это кэшбэк 5% на покупки через Aliexpress, возможность перевода денег на карточку без комиссии с карт Беларусбанка и 90 дней подписки на сервис Яндекс.Плюс. Также картой можно рассчитываться через популярные сервисы Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и другие.
Банку развития увеличен лимит выпуска гособлигаций
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