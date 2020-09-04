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Сегодня в Совбезе ООН заслушают вопрос о ситуации в Беларуси

04.09.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня по инициативе Эстонии, как непостоянного члена состоятся неформальные видеослушания Совета безопасности ООН, посвященные соблюдению прав человека в Беларуси.

Как сообщили в МИД этого балтийского государства, заседание пройдет под председательством министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

«Эстония считает необходимым предоставить слово тем, чей голос пытаются заглушить», — заявил глава ведомства.

Обзор ситуации с правами человека в Беларуси представят спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен, бывший кандидат в президенты от белорусской оппозиции Светлана Тихановская, зампредседателя Правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович и юридический эксперт Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала созыв неформального заседания СБ ООН по ситуации в Беларуси вмешательством во внутренние дела страны, пишет DW.

 
 
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Сегодня по инициативе Эстонии, как непостоянного члена состоятся неформальные видеослушания Совета безопасности ООН, посвященные соблюдению прав человека в...
 
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