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КС: надеяться, что арестами удастся остановить протесты, — это то же самое, что рисовать на выборах 80% поддержки «президенту ОМОНа»
Источник материала: Навiны
«Власть пытается снизить протестные настроения в белорусском обществе, подавая сигналы войны». Такой вывод
По мнению КС, посоветовать такое могли только генералы, которые «привыкли все проблемы решать с точки зрения силы». Итогом таких действий стало то, что «от действующей власти отвернулись даже те, кто, в принципе, к существовавшему порядку вещей притерпелся».
«Аресты, уголовные дела, шельмование и запугивание недовольных — это все сигналы войны. Надеяться, что, арестовав лидеров, удастся остановить протесты, — это то же самое, что рисовать на выборах 80% поддержки «президенту ОМОНа» — то есть еще больше злить людей», — подчеркивает КС.
Как отмечается, в нынешней ситуации есть единственно правильное решение — диалог. Это означает, по мнению КС, что Лукашенко «следовало бы не набирать новых политзаключенных, а освобождать уже имеющихся и начинать диалог. Нужно уходить с тропы войны на тропу мирных переговоров».
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КС: надеяться, что арестами удастся остановить протесты, — это то же самое, что рисовать на выборах 80% поддержки «президенту ОМОНа»
«Власть пытается снизить протестные настроения в белорусском обществе, подавая сигналы войны».
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