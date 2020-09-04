Депутат Воронецкий назвал площадку для возможного диалога власти с обществом

Площадкой для урегулирования политического кризиса в Беларуси может быть действующее Национальное собрание, заявил член постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, экс-дипломат Валерий Воронецкий на встрече с избирателями вечером 3 сентября в Минске.





Парламентарий подчеркнул, что для начала организации национального диалога общество и власть должны проявить в нем заинтересованность. «Законодательная ветвь власти, я могу сказать по заявлениям своих коллег, готова к такому диалогу», — отметил он.

Воронецкий сообщил, что 14 августа по его инициативе прошла встреча депутатов с представителями правозащитных организаций, в том числе Белорусского Хельсинкского комитета и правозащитного центра «Весна», где «по горячим следам обсуждались основные волнующие вопросы».

«Был очень эмоциональный разговор, но он был очень полезен. И те предложения, которые внесли правозащитники, были переданы руководству, — отметил Воронецкий. — Мы можем на базе парламента проводить слушания, встречаться в рамках круглых столов. Но мы не можем заставить участвовать в этих круглых столах представителей правительства, Администрации [президента], судебной ветви власти и так далее, потому что у нас своя компетенция».

Депутат отметил, что понимает скептическое отношение к парламенту со стороны населения из-за того, что власть в целом утратила доверие. В связи с этим он предложил, чтобы в диалоге участвовали «люди, которые доверие не утратили»: представители политических партий, рабочего движения, кандидатов в президенты.

Воронецкий также раскритиковал решение властей о непропуске в страну главы католической церкви в Беларуси митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Архиепископ не смог вернуться на родину из Польши 31 августа, хотя имеет белорусское гражданство. 1 сентября Александр Лукашенко заявил, что иерарх «попал в список невъездных, который общий у Беларуси и России».