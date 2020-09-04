Посмотрите, как выглядят самые стильные квартиры Гродно. Одна из них удивила даже дизайнера

Источник материала: Tut.by

Завершаем нашу подборку самых стильных квартир Беларуси, которые можно купить. Мы уже писали о жилье в Могилеве , Витебске. Наш топ-3">Витебске, Гомеле , Бресте и столице . Сегодня покажем красивые квартиры Гродно, а дизайнер интерьера Егор Брель сделает их разбор и расскажет, что в интерьерах получилось реализовать лучше всего.

Трехкомнатная квартира по ул. Суворова

Стоимость квартиры — 72 500 долларов, квадратного метра — 968.



Фото: realt.by

Квартира расположена в панельном доме 2017 года постройки. Общая площадь жилья составляет 74,8 кв. м. Здесь просторная кухня (10,8 кв. м), раздельный санузел, застекленная лоджия (4,1 кв. м) с панорамным остеклением. Высота потолков — 2,65 м.



Фото: realt.by

В квартире сделан добротный и современный ремонт: потолки и стены окрашены, на полу — недешевый ламинат.



Фото: realt.by

В санузлах — сантехника от мировых брендов. На периоды отключения горячей воды предусмотрен 30-литровый бойлер.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

На фото видим много предметов декора и аксессуаров, придающих интерьеру уют и создающих приятное впечатление от квартиры.



Фото: realt.by

Однокомнатная квартира по ул. Щорса

Стоимость квартиры — 55 тысяч долларов, квадратного метра — 1355 долларов. Расположена в панельном доме 2018 года постройки.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Общая площадь квартиры — 40,6 кв. м, кухни — 8,4 кв. м. Санузел — раздельный. Высота потолков — 2,7 м. Имеется гардеробная. Приятный бонус — уютная застекленная лоджия (2,9 кв. м) с красивым видом на город «для ценителей шикарных закатов и невероятных горизонтов».



Фото: realt.by

В объявлении сказано, что это «уникальная квартира со своим шармом и европейским функционалом». И действительно, здесь стильный интерьер с интересным зонированием, современной отделкой и трендовой мебелью. А настоящая изюминка здесь — предметы декора и картины.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Однокомнатная квартира-студия по ул. Пролетарской

Квартира оценивается в 50 тысяч долларов, квадратный метр стоит 1185 долларов.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Студия расположена в монолитном доме 2019 года постройки. Ее общая площадь — 42,2 кв. м, высота потолков — 2,7 м. Санузел — совмещенный, с бойлером; есть застекленная лоджия.



Фото: realt.by

В объявлении указано, что «в студии сделан дизайнерский ремонт». На стенах — «декоративная штукатурка по индивидуальному эскизу», на полу — керамогранит, потолок — двухуровневый натяжной.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

«Очень странное пространство»

По мнению Егора Бреля, «трешка» по улице Суворова — это весьма популярный пример того, как в наших широтах сделать гармоничное сочетание простой, всем понятной и уютной Скандинавии в квартире.

— Теплые тона стен приятны глазу, на их контрасте — белые нарядные двери. Такое сочетание понравится почти всем, ход — беспроигрышный.

Мебель в квартире максимально простая и аскетичная, форма — ''под линейку''. Но, как отмечает дизайнер, это не значит плохо: в данной обстановке все на своих местах и выглядит вполне функционально.

Кухня — не до потолка, но по количеству ящичков выглядит вместительной. Сама мебель максимально простая и лаконичная.

— Белый цвет — классика — и черные ручки немного делают кухню графичнее. Наличие современной, встроенной техники — несомненно, плюс. Отмечу и стильный санузел с акцентной плиткой и вставками керамогранита с фактурой дерева — он угодит всем. Интересен и способ подсветки круглого зеркала. Нельзя не заметить и просторный балкон.

В целом данная квартира — это отличное подспорье и фон для дальнейших работ по декорированию и приданию харизмы и стиля интерьеру для новой семьи, которая будет тут жить.

«Однушка» по улице Щорса выглядит свежо и продуманно. Тут есть спокойная атмосфера, яркие акценты и хорошая функциональная идея. Просторная светлая прихожая, уютная кухня в светлых тонах — везде располагающая атмосфера. Жилая комната логично поделена на условную кинозону с диваном и мини-спальню, зонированную шторой. Это отличный вариант для пенальной комнаты.

— Несколько ранее в другой квартире из наших подборок был предложен не менее удачный ход — спальное место на подиуме. Но тут уж как позволяет пространство комнаты!

Притягивает взгляд и просторный балкон, которому хозяева уделили немного внимания в оформлении и организации места, где можно посидеть и расслабиться.

— Смущает только вид за окном на полузаброшенный и скучный стадион.

Последняя квартира удивила дизайнера. Ее он видит как очень странное пространство, пускай и с ''дизайнерской'' штукатуркой.

— При первом взгляде я подумал — окей — спальня с красивой кроватью, есть пуф… и обеденный стол в спальне? Что? Потом только обратил внимание, что в квартире всего 42 кв. м. Может быть, тут еще должны появиться некие элементы, отделяющие кухню от зоны сна? Так как сейчас стоит не диван, разложенный в кровать, а кровать на постоянном уровне.

Итак, по мнению дизайнера, мы имеем не до конца удачно распланированное пространство. Архитектор, скорее всего, не прикладывал руку к этой квартире: очень роскошно использованы квадратные метры под барную стойку, пуфик и отдельно стоящий шкаф.

С точки зрения красивой картинки, сложных тонов на фоне бетонной штукатурки и минималистичных форм — тут есть задатки дизайна. У квартиры узкий диапазон покупателей, скорее всего, это холостяцкое жилье. Возможно, такая задумка и преследовалась нынешним хозяином, резюмирует Егор.