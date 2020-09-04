Нацбанк спросил у белорусов, чего они ждут от инфляции

Источник материала: Tut.by

Больше половины белорусов считают, что в ближайший год рост цен ускорится, а по ощущениям людей инфляция в два раза выше официальной. Об этом свидетельствуют данные опроса Нацбанка об инфляционных ожиданиях населения. Также респонденты отмечают, что сейчас не время для крупных покупок, а для сбережений стали чаще отдавать предпочтение драгметаллам и ценным бумагам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По мнению большинства белорусов, цены в последний год росли умеренно. Так ответил 41,9% опрошенных. Еще 37% считают, что цены выросли очень сильно, а 17,9% — незначительно. В целом уровень годовой инфляции участники опроса оценили в 10,5% (во время предыдущего опроса в мае — 10,6%). Официальная инфляция в годовом выражении в два раза ниже — 5,2%.

По мнению большинства опрошенных, в ближайший год цены будут расти так же интенсивно. Этот вариант ответа выбрали 56,9% респондентов. Примерно каждый пятый (20,8%) считает, что цены будут расти быстрее, а 15,1% — что медленнее. Ожидаемый уровень инфляции белорусы оценивают выше — 11,7% (в мае — 10,6%).

Примерно две трети участников опроса (68,1%) сообщили о том, что сейчас не лучшее время для крупных покупок (в мае таких было 70,5%), еще 75% высказались против крупных покупок в кредит (в мае — 78,7%). Более чем у трети опрошенных в последние три месяца не было никаких крупных покупок. Чаще всего люди тратили деньги на жилье, бытовую технику или лечение, а реже всего — на отдых и поездки.

По мнению белорусов, сейчас плохое время для сбережений. Так ответили 59% опрошенных (в мае таких было 56,8%). При этом за прошедшие три месяца предпочитаемые виды сбережений изменились. Меньше респондентов стали выбирать банковские вклады, наличные сбережения или недвижимость, а больше теперь отдают предпочтение золоту, драгоценным металлам, страхованию и ценным бумагам. Предпочитаемой валютой для сбережений 84,2% опрошенных назвали иностранную валюту (в мае — 80,6%).