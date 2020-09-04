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НАТО созывает внеплановое заседание по делу Навального

04.09.2020 08:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Внеплановое заседание НАТО, посвященное отравлению "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального, пройдет в пятницу, 4 сентября.

Ожидается, что после этого заседания генсек Альянса Йенс Столтенберг сделает официальное заявление, в котором призовет российские власти провести тщательное расследование этого преступления.

В то же время вероятность того, что НАТО объявит о неких далеко идущих мерах на данный момент невелика, не в последнюю очередь потому, что до сих пор никому из возможных виновных в отравлении не были предъявлены обвинения, пишет DW.

В 2018 году, после отравления в Солсбери ядом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Альянс объявил персонами нон-грата семерых сотрудников российского представительства при НАТО. Кроме того, было решено сократить число сотрудников миссии РФ при НАТО с 30 до 20 человек.

Однако напрямую сравнивать эти два случая - отравление "Новичком" Скрипалей и покушение на жизнь Алексея Навального - нельзя. В случае Скрипалей преступление было совершено на территории Великобритании и следователи нашли явные улики, указывающие на преступников.

В случае Навального ясно лишь то, что покушение на него было также совершено с использованием яда "Новичок", как показали анализы токсикологической спецлаборатории бундесвера. Обстоятельства же этого покушения до сих пор остаются неясными.

 
 
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Внеплановое заседание НАТО, посвященное отравлению "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального, пройдет в пятницу, 4 сентября.
 
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