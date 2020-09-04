ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат Воронецкий поддержал протестующих беларусов, но очень дипломатично

04.09.2020 08:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Депутат нижней палаты парламента Валерий Воронецкий 3 августа на встрече с избирателями своего Свислочского округа №94 заявил, что граждане Беларуси 9 августа имели право на протест.

Воронецкий говорил правильные вещи, но право на протест он обосновал не фальсификацией, а плохой организацией выборов.

На встречу с депутатом Воронецким пришли 150 человек. Встреча проходит в помещении Минского городского Дворца культуры, передает Радио Свабода.

«Люди имели право возмутиться тем, как были организованы выборы. И люди имеют право на мирный протест. Мы все должны понимать, что эта страна, эта земля принадлежит народу. И когда-то наши предки защищали ее с кровью, с потом, чтобы мы жили на этой земле будучи хозяевами. Народ — источник власти — имеет право определять, как жить на этой земле», — сказал Валерий Воронецкий во время встречи.

Воронецкий также сказал, что «солидарен с тем, что люди возмущены» и подчеркнул, что они «имеют право свое негодование показать государству».

«К сожалению, вместо того, чтобы с пониманием подойти к этому, выйти на диалог, власти показали силу. Был перейден рубикон - та красная черта, за которую переходить было нельзя. Конституция гарантирует нам уважение к нам, гражданам. И категорически не допускает насилия, пыток», - заявил депутат.

22 августа депутат Воронецкий призвал расследовать факты насилия со стороны силовиков. В своем фейсбуке он прокомментировал заявление министра внутренних дел Юрия Караева, который во время встречи с митрополитом Кондрусевичем сказал, что не давал «команд на жестокое обращение с людьми, что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания».

«Именно поэтому сегодня, не откладывая, наша правоохранительная система, государство в целом должны оперативно дать правовую оценку произошедшему», — написал Валерий Воронецкий.

Он подчеркнул, что по каждому обращению потерпевших нужно провести надлежащую и тщательную проверку в соответствии с требованиями закона, и виновных должны привлечь к ответственности. Также Воронецкий заявил, что информация о допущенных нарушениях со стороны должностных лиц органов внутренних дел должна своевременно освещаться в СМИ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат нижней палаты парламента Валерий Воронецкий 3 августа на встрече с избирателями своего Свислочского округа №94 заявил, что граждане Беларуси 9 августа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня в Совбезе ООН заслушают вопрос о ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика