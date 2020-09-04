Никогда не воюй с айтишниками: Сайт МВД Беларуси взломали и добавили Лукашенко в список разыскиваемых

На сайте МВД было указано, что Лукашенко и Караев обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Лукашенко также обвинили в «узурпации власти».





Сейчас сайт МВД Беларуси не открывается.





В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.