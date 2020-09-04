В Минске столкнулись Lada и Peugeot. Есть пострадавший

Источник материала: Onliner

Вчера на перекрестке столичных улиц Ильянской и Мястровской произошла авария с участием легковых Peugeot и Lada. Об этом сообщает ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.

Водитель Lada ехал в левой полосе по улице Ильянской со стороны Нарочанской по направлению к Мястровской. При повороте налево произошло столкновение с Peugeot, который ехал навстречу.





В ДТП пострадал пассажир Lada, его доставили в медучреждение для осмотра.

По факту аварии проводится проверка.