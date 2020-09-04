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В Минске столкнулись Lada и Peugeot. Есть пострадавший
Источник материала: Onliner
Вчера на перекрестке столичных улиц Ильянской и Мястровской произошла авария с участием легковых Peugeot и Lada. Об этом сообщает ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.
Водитель Lada ехал в левой полосе по улице Ильянской со стороны Нарочанской по направлению к Мястровской. При повороте налево произошло столкновение с Peugeot, который ехал навстречу.
В ДТП пострадал пассажир Lada, его доставили в медучреждение для осмотра.
По факту аварии проводится проверка.
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Вчера на перекрестке столичных улиц Ильянской и Мястровской произошла авария с участием легковых Peugeot и Lada. Об этом сообщает ведущий специалист по агитации и...
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