Еще одна жертва 2020-го. Посмотрели фильм «Довод» (видео)

Источник материала: Onliner Воистину 2020 год портит все, что в него попадает. А попадает в него почти все. Этот год отобрал у нас слишком многое, и кто его знает, что успеет забрать еще. Даже кинематограф не остался в стороне. Сначала на полгода рухнул мировой кинопрокат. А теперь пожалуйста вам — фильмы, которые мы больше всего ждали, оказались поражены той же серой плесенью 2020-го, которой он окутал мир. Мы посмотрели фильм «Довод» — еще одну жертву этого года.

«Добро пожаловать в посмертие»

Сюжет фильмов Нолана не всегда просто понять и даже пересказать. Мастер загадок и властелин времени в каждой новой работе выставляет близкий к шедевру пазл, разгадывать который можно годами. О значении многих его картин фанаты готовы спорить до сих пор.

«Довод» не такой. Сюжетно перед нами совершенно простое кино, усложненное частностями, которые в этой ленте выглядят так же чужеродно, как запеченный осьминог на столе белоруса в разгар картофельной страды.





Имя главного героя «Довода» мы так и не узнаем. Он — это обычный «эй, ты!» или Протагонист. Парень в составе людей в черном и балаклавах штурмует киевскую оперу, чтобы забрать хитрую штуковину и заодно спасти коллегу. Миссия выполнена, однако самого парня замели. Правда, вместо суток и побоев ему назначили другое наказание — спонтанную стоматологическую операцию где-то на железнодорожных путях бывшего СССР.

Бравый цээрушник мужественно терпит неподобающее обращение и в какой-то миг решает умереть. Тут-то и оказывается, что на самом деле он выдержал испытание, и теперь, в «посмертии», ему придется спасать ни много ни мало целый мир.

Ну а дальше все становится совсем просто. Есть злой русский олигарх, разбогатевший на плутонии. Он абьюзит свою жену и желает всем большого русского зла. Главному герою надо как-то добраться до негодяя. А как это лучше сделать, если не через заабьюзенную супругу? Правильно, никак. Выйти на след жены помогут индийский торговец оружием, дорогая картина, коллега-спецагент, бородатый водитель катера и британский лорд.





Вообще не похоже на Кристофера Нолана, правда? Потому, чтобы не было совсем уж скучно, маэстро ввел в эту стандартную шпионскую тягомотину нюанс в виде инвертирования времени. Это не совсем путешествие во времени. Да и вообще понять лучше не пытаться.

«Не пытайся понять»

Такую фразу в определенный момент произносит один из персонажей «Довода». Тем самым Нолан дал лучший в своей карьере совет зрителям. А ведь раньше было не так.

Британо-американский режиссер умело щекотал мозги зрителей еще на заре своей карьеры. «Помни» — отличный триллер, по сути, новое слово в жанре. В отличие от других его представителей, этот фильм не просто желательно, а обязательно был показан как минимум к одному повторному просмотру.

С тех пор Кристофер Нолан словно задался целью оставить след в разных киножанрах. Его ни в коем случае не назовешь мастером одной истории. Он действительно по-новому взглянул на кинокомиксы с трилогией о Бэтмене, здо́рово обогатил фантастику с «Интерстелларом» и даже показал, что пафос масштабной военной драмы можно обернуть в настоящий «Дюнкерк».

С «Доводом» режиссер, очевидно, замахнулся на шпионские фильмы с уклоном в «бондиану». Фирменные игры со временем должны были продвинуть жанр на невиданные высоты. Что там ваш замшелый агент 007, постаревший Итан Хант или Спилберг со своим заунывным «Шпионским мостом»! Все это ерунда, потому что нигде еще не было таких игр со временем!

Пустышка

Пишут, что Нолан обдумывал идею фильма 20 лет. Поверить в это трудно. У режиссера не получилось главное — органично связать стандартную клишированную историю о спецагентах и спасении мира, конструкция которой нарочито усложнена дополнительными элементами, завязанными на инверсии времени.





Убери эти заигрывания с перемоткой «здесь и потом» — и останется пустышка с набором приевшихся условностей и стандартных ситуаций. Драка на кухне с использованием инвентаря, шпионские игры с хитрым прищуром в аэропорту, взрыв самолета, злодейская яхта, особняк миллиардера с кучкой головорезов, погоня на шоссе. Складывается ощущение, будто Нолан нахватался типичных локаций из той же «бондианы», нанизал их на слабую сюжетную цепочку и решил, что так вполне сойдет.

Инверсия времени на фоне всего этого выглядит как «фишка» ради «фишки». Будто Нолан очень старался придумать что-нибудь эдакое, чтобы точно было не хуже, чем в его предыдущих фильмах. А получилось усложнение ради усложнения, которое оказалось совершенно не нужно этой ленте. Зато с простой на этот раз отгадкой — «Не пытайся понять».

Вот так на протяжении всего фильма мы наблюдаем за выполнением квеста по схеме «найти — допросить — ограбить — подраться — поиграть со временем». Жаль, что даже в техническом плане сделать обычное добротное шпионское кино у Нолана не вышло. Из-за неумения, нежелания или намеренной (но неудачной) задумки эпизоды выглядят рублеными. Неприятное впечатление усугубляется постоянным вводом в игру все новых и новых появляющихся из ниоткуда персонажей, так же в никуда и уходящих.

Все же сложно поверить, что Нолан как новичок прокололся на таких (для него) мелочах. Скорее всего, рваный темп и почти бессвязная череда эпизодов — изначально задуманный прием, призванный дополнить ощущение нереальности и чужеродности происходящего. В таком случае прием сыграл против фильма, которому очень сложно захватить внимание зрителя.





Долгое время пытаешься убедить себя, что все это обманный маневр, что еще чуть-чуть — и наконец откроется потайная дверь, за которой спрятана невероятная в своем величии задумка автора «Довода». Но нет, от начала и до конца перед нами простейшее кино с просчитывающимися далеко до середины фильма сюжетными завихрениями и тяжеловесными в попытках казаться оригинальными усложнениями.

В «Доводе» есть несколько зрелищных эпизодов будто из боевиков старой школы. Но их надо слишком долго ждать, продираясь через бессвязную болтовню героев. Да и ничего по-настоящему эффектного и нового в плане экшена фильм предложить не может — разве что погоню на авто, но и та не столько воспринимает свежо, сколько выглядит попыткой казаться.

В целом весь «Довод» — фильм о том, как казаться оригинальным и умным, совсем не будучи таковым. Этого мало, чтобы оправдать ожидания от «очередного шедевра Нолана». При этом от просмотра ленты наверняка можно получить удовольствие. Все, кто любит смотреть шпионское кино, в котором таинственные агенты под тревожную музыку крадутся спасать мир, останутся довольны.

7 Оценка автора Возможно, «Довод» надо посмотреть несколько раз, чтобы разобраться не в сюжете (он чрезвычайно прост), а в том, что Нолан наворотил с инвертированным временем. Проблема в том, что делать этого не хочется. Скучно, стандартно, неинтересно и затянуто. Разве что музыка хороша. Но опять же не к лицу этому фильму. Смотреть в кино только для того, чтобы в эти непростые времена поддержать кинотеатры.