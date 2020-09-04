Разве это сложно? Удалить с ЛКП надписи, оставленные краской из баллончика (видео)

Источник материала: Onliner В конце августа по столице прошла серия актов вандализма. Пока что неизвестные личности находили на улицах города автомобили с символикой, прокалывали шины и оставляли надписи (хаотичные или с оскорблениями) на кузовах. «Краска на ЛКП — это, безусловно, неприятно, однако совсем не критично, — заявляют эксперты обучающего проекта TrueGarage. — Сегодня мы покажем, как без труда ее удалить». Заодно мы попросили специалистов взглянуть на последствия и другой стороны акций — следы от резиновых пуль.

Ремонт после обстрела

Не так давно мы публиковали снимки машины, попавшей под обстрел из огнестрельного оружия, в котором применялись так называемые нелетальные снаряды. Даже эти фотографии дают представление о тяжести травматических последствий при применении резиновых пуль. Такой снаряд представляет угрозу для жизни при стрельбе на малых расстояниях.









Мы встретились с Антоном, владельцем того самого автомобиля, изображенного на снимках. Оказалось, это Hyundai Galloper. Мужчина рассказал, как попал под обстрел:

— 11 августа ехал по ул. Сурганова в районе «Риги», повернул на ул. Беды. Когда проезжал мимо автобусной остановки, сверху, с парковки универсама, по машине открыли прицельный огонь. Предупредительных выстрелов в воздух я не слышал. Все автомобили в потоке ускорились. Чем мой Hyundai привлек внимание, я не знаю. Предполагаю, стреляли хаотичным образом. Например, если бы вели прицельный огонь по кузовам машин с минимальными последствиями для людей внутри, то как объяснить след от пули на передней стойке? Пару сантиметров — и попали бы в окно, могли бы задеть пассажира. Мне удалось уехать. Конечно, это было страшно.





Всего на автомобиле мы насчитали четыре следа от резиновых пуль: по одному на стойке и крыле и два — на пассажирской двери. Две пули попали в пластиковую накладку и остались внутри. Это дало возможность рассмотреть их поближе. Взгляните сами, как выглядит так называемый нелетальный снаряд, длина которого составляет около 4 см.





Отдельного внимания заслуживает след на передней стойке. Этот участок — усиленный, на нем «завязана» вся жесткость кузова, в разных моделях встречается по три-четыре слоя металла. Сложно представить, каковы последствия попадания 4-сантиметровой пули в тело человека.









Машина застрахована по автогражданке. Следовательно, необходимо установить лицо, чья гражданская ответственность наступила. «Это бесполезно. Не вижу смысла обращаться в органы для возмещения, — считает Антон. — Восстанавливать буду сам». Сколько денег потребуется на ремонт таких нетипичных для мирного времени повреждений? Этот вопрос мы адресовали представителю компании «Аудатэкс», которая занимается оценкой вреда со всеми переменными: от стоимости материалов до нормо-часов. Мы попросили взять средние показатели. В итоге специалист составил калькуляцию с итоговой суммой в 3872 рубля.









Автовладелец говорит, что крыло и пластиковую накладку на двери он намерен менять полностью, стойку же будет восстанавливать с помощью обратного молотка и перекраски.

Восстановление ЛКП после рисунков вандалов

Доподлинно нам известно о четырех случаях нанесения краски из баллончика на автомобили в разных районах Минска. Нетрудно предположить, что это далеко не все случаи. Наибольший резонанс вызвали инциденты с Volkswagen Tiguan минчанки Натальи и Audi экс-ведущего «Беларусь 1» Евгения Перлина. Наталья сообщила Onliner, что обратилась в милицию, оформила нужные для страховой бумаги. Ее машина застрахована по системе каско. По словам девушки, страховая взяла на себя обязательство перекрасить половину кузова. Эксперты обучающего проекта TrueGarage заверяют, что это было не столь необходимо.











В обычном строительном магазине мы купили два обыкновенных баллончика краски довольно хорошего качества. Читаем инструкцию: «Аэрозольная краска для поверхностей из металла, дерева, пластика…» Очевидно, вандалы не сильно утруждают себя подбором красок и составов.





Мы выбрали белый и красный цвета не только для того, чтобы повторить случай с Audi Евгения Перлина. «Белая краска обладает сильной укрывистостью, ее — по сравнению с другими — тяжелее удалить, — объясняют специалисты. — Красная же низкоукрывистая, но содержит мелкодисперсный пигмент. Выходит, она сама себя постоянно загрязняет, от нее тяжело избавиться. Красный нанесли несколькими слоями, белым сымитировали надпись какого-нибудь слова».









В том же строймаркете мы приобрели три вида растворителей: сольвент, уайт-спирит и В-646. Специалисты рекомендуют использовать только первые два. В-646 — самый популярный, дешевый, однако слишком агрессивный для автомобильного ЛКП. Также понадобятся резиновые перчатки и бумажные салфетки. Много бумажных салфеток. Советуют использовать именно их, так как ткань может стать абразивом и оставить мелкие царапины.









Для начала пробуем применить растворители на учебном материале — крышке багажника. Краска на нее нанесена несколько часов назад и уже успела высохнуть. Вначале мастер просто наносит сольвент на поверхность, потом меняет салфетку, смачивает растворителем и начинает оттирать. Менять салфетки приходится часто. Последний этап — вытирание сухой салфеткой. На поверхности остается жировой развод, однако он не страшен, поскольку после высыхания исчезает.

















Те же манипуляции проводим с уайт-спиритом. Из-за специфики красного цвета менять смоченные растворителем салфетки приходится чаще. Протирать насухо также нужно несколько раз — пока на салфетке не останется никаких следов.

















Нарисованной букве «З» достается В-646 — специалисты хотят показать, почему он не годится. Технология та же, но после обработки участка на ЛКП остается след. На горизонтальной поверхности крышки багажника его не видно, но на боковой части вполне отчетливо заметно матовое пятно. Устранить его можно только полировкой.



















В финале процедур рекомендуют отправить машину на мойку с активной пеной.





Теперь имитируем поимку вандала с поличным — краска только нанесена, едва успела схватиться. В качестве образца выступает Jaguar, ЛКП обработано воском. Владелец машины уверен в простоте устранения краски с помощью сольвента, поэтому не сильно переживает.





Весь процесс — на фотографиях ниже. Как можно видеть, ни сложности, ни следов.





























Эксперты TrueGarage обращают внимание: разрисовывая чужой автомобиль из баллончика с краской, вандалы рискуют стать фигурантами уголовного дела (например, за хулиганство предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на три года). При этом результат таких уголовно наказуемых действий легко можно устранить за полчаса.

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