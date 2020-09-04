Могут ли повториться девяностые? Что происходит в белорусской экономике сейчас и как события будут развиваться дальше

Источник материала: Onliner После того как у нас стали расти доллар и евро, многие заволновались. Когда отечественные банки начали приостанавливать выдачу кредитов, волнений стало еще больше. Что вообще происходит сейчас в белорусской экономике и каков прогноз на будущее? Как влияют на ситуацию забастовки на предприятиях и что будет, если мы не сможем ни у кого занять денег?

Мы возобновляем выпуск подкаста «Про деньги». Сегодня обсуждаем текущую ситуацию с руководителем проекта «Кошт урада» Владимиром Ковалкиным. Часть разговора мы публикуем в текстовом варианте, полную версию можно послушать в плеере или скачать по ссылке .

«Мы можем говорить о кризисе доверия к белорусской экономической политике»

— Владимир, к чему пришла белорусская экономика к началу сентября?

— Сейчас происходит падение ВВП, которое вызвано далеко не только COVID-19. В стране развертывается и расширяется банковский кризис, продиктованный нехваткой ликвидности у банков. Также мы видим, что растет курс. Это означает, что спрос на валюту превышает предложение.

Кроме того, мы можем говорить о кризисе доверия к белорусской экономической политике, проводимой государством. Он выражается в том, что люди «потрошат» банки, доставая свои кровные депозиты, пытаясь спасти рублевые вклады, переведя их в свободно конвертируемую валюту, такую как евро или доллар, возможно, даже российские рубли. Правда, я бы не рекомендовал сейчас переводить сбережения в российские рубли.





— То есть там тоже нестабильная ситуация?

— Что касается российского рубля, насколько мне известно, в России идут обсуждения, девальвировать его или нет. Я бы дождался окончания этих обсуждений, какой-то более твердой позиции и после этого присматривался бы к российскому рублю.

— Банковская сфера первой попала под удар? Мы видим, что закрываются депозиты, увеличились сроки снятия наличности и так далее. Чем это грозит и что будет дальше?

— Безусловно, монетарная политика — одна из основополагающих государствообразующих политик, которая в первую очередь страдает ввиду кризиса доверия к власти. Лучший способ понять, насколько люди доверяют власти и проводимой ею политике, — это посмотреть, как они обращаются с деньгами: вкладывают они деньги в депозиты либо снимают деньги с депозитов. Это самый лучший показатель рейтинга доверия.





У банков сейчас есть одна большая проблема — это отсутствие ликвидности, или, по-бытовому, нехватка денег. Почему очень многие банки прекратили выдачу кредитов физлицам, а многие — и юрлицам? Просто потому, что у них нет ликвидности, что равно нет денег. По-простому все выглядит так: представьте себе МТЗ, который закупает сырье и делает из него трактор. В каком случае МТЗ потихоньку останавливает производство? В том случае, если у него недостаточно денег, чтобы купить материалы для производства трактора. Так вот, когда банк не выдает кредит и физическим, и юридическим лицам, это значит, что он не выпускает «тракторы». Почему? Потому что у него недостаточно оборотных денег, чтобы купить «комплектующие».

Сейчас банки столкнулись с ситуацией: им негде взять ликвидность, так как Нацбанк ее сильно ограничивает — из-за того, что не хочет разгонять инфляцию и не хочет дальнейшей девальвации рубля, с одной стороны. С другой стороны, из-за этого у банков нет возможности выпускать свой кредитный продукт, так как нет доступа к «комплектующим» — деньгам.





«Следом за банками, которые не смогут получать прибыль, то же самое произойдет и у коммерческих компаний»

— Выходит, дальше предприятия будут сталкиваться с тем, что не смогут прокредитоваться?

— Безусловно, дальше эта ситуация будет развиваться по цепочке. Поскольку у банка нет денег, он не выдает кредиты физическим и юридическим лицам. Соответственно, люди не пойдут в магазин и не будут что-то покупать в кредит. Это может коснуться, в первую очередь, строительного рынка. У людей не будет возможности купить или построить квартиру в кредит. Аналогично люди не смогут купить в кредит автомобиль, точно так же не смогут и обслужить свои потребительские нужды. Соответственно, все те бизнесы, которые держались на кредитах для физлиц, будут терпеть крах и убытки. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона — это юридические лица, которые расширяют производство, модернизирует производство или куда-то инвестируют, да даже просто поддерживают его с помощью кредитных денег.





Так вот, эти бизнесы тоже будут лишены кредитных денег, что приведет по цепочке к кризису ликвидности уже в реальном секторе и в торговле, что будет означать, что коммерческие компании не будут обладать достаточным количеством денег, чтобы запускать свои циклы производства или торговли. У них не будет достаточно оборотки, чтобы работать. Дальше по цепочке будет развиваться ситуация неплатежей и долгов всех всем. Следом за банками, которые не смогут получать прибыль, то же самое произойдет и у коммерческих компаний. Это приведет к кризису неплатежей между юридическими лицами — и в итоге все может вылиться в задержку зарплаты, так как не будет оборотки, чтобы ее платить.

Если ситуация будет развиваться в эту сторону достаточно динамично и тренд на недостаток ликвидности сохранится, то финансовый кризис перетечет в общеэкономический и коснется абсолютно всех.

Затем этот маховик начнет раскручиваться в отношении бюджета, который и так дефицитный. Люди, которые не получили зарплату, компании, которые не заработали, — они все не заплатили налоги, в бюджете не хватает денег. Каждый следующий цикл этой спирали будет усиливать сам себя с каждым витком.





«Сейчас все больше становится понятно, что „как было“ уже не будет»

— Что нужно сделать, чтобы ситуация с развертыванием спирали не случилась?

— Для этого нужен доступ к ликвидности и кредитным ресурсам. На сегодня это политический вопрос, а не экономический. Кто наши основные кредиторы сейчас и кто ими может быть? Это Россия и фонды ЕАЭС, западные страны и различные институции (МВФ и так далее), а также Китай. Давайте посмотрим, у кого мы можем взять денег. На Западе мы точно не возьмем — по понятным политическим причинам, да и экономическим в том числе. По этой же причине не стоит рассчитывать на кредиты от Китая. Китай дает всегда связанные и очень прагматичные кредиты. Более того, Китай не дает кредиты лидерам, скажем так, которые в данный момент не очень крепко стоят на ногах. Остается только Россия. Сможем ли мы получить какие-то кредиты от России — вопрос переговоров между Путиным и Лукашенко. Пока идут переговоры и ситуация неясная.





Руководство России пытается понять, готово ли оно инвестировать в Лукашенко в сложившейся политической ситуации. Все понимают, что деньги можно будет и не вернуть. А всем, кто вкладывает, хотелось бы их вернуть, в том числе и россиянам, которые по идеологическим причинам могут выдать деньги, но они хотели бы выдать их разово, чтобы продолжилось все как было. Однако сейчас все больше становится понятно, что «как было» уже не будет, причем понятно абсолютно всем, даже самым маргинальным политологам и политикам России: в март 2020 года вернуться будет невозможно. Это абсолютно новая политическая ситуация, и здесь нужны новые инструменты и понимание, как с этим работать жить и выходить из этого кризиса.

— Предположим, Россия не дает нам финансирование и выплата кредитов идет на прежних условиях. Что произойдет в таком случае?

— В таком случае мы будем уверенно и быстро двигаться к дефолту и девальвации. Нам будет достаточно сложно обслуживать внешний кредит, так как курс будет расти. На сегодня у нас уже бюджет дефицитный, у нас есть кое-какие резервы, которые позволят нам продержаться, условно говоря, несколько месяцев. Как дальше выходить из этой ситуации, непонятно, потому что дальше начнет работать маховик снижения ВВП.





Он будет снижаться на фоне девальвации. А я напомню, что у нас более 97% госдолга номинировано в долларах. Соответственно, при девальвации будет увеличиваться количество рублей, которые нам нужно заработать, взять из бюджета, чтобы купить на них доллары и вернуть долги. Соответственно, мы столкнемся с огромным бюджетным дефицитом.

«Ситуация развивается похожим образом, как в России 1998 года»

— У нас по итогам года был запланирован дефицит в 6 млрд рублей. Будет больше?

— Во-первых, эта цифра очень динамичная и зависит от курса. Когда курс «поедет», то «поедут» и эти 6 млрд. Насколько вырастет курс, настолько увеличится и дефицит.





Во-вторых, этот дефицит в 6 млрд был рассчитан до августа. Что-то мне подсказывает, что произошедшие в августе события сыграют негативную роль и увеличат дефицит. Почему? Потому что налогов будут платить меньше. Не секрет, что на сегодня многие граждане крайне недовольны политической ситуацией и не оплачивают услуги ЖКХ, налоги, а также переезжают в другие страны. Это значит, что они не будут платить налоги здесь — прямые с собственных доходов, а также взносы в ФСЗН и косвенные, например НДС. Поэтому, мне кажется, это еще не финал.

— То есть развитие ситуации похоже на дефолт 1998 года, который был в России?

— Да, ситуация развивается похожим образом. В России на межбанке резко возросла процентная ставка, то есть банкам не хватало ликвидности, и они были готовы брать ее под любой процент. Тогда взлетели ставки по российским краткосрочным облигациям, на межбанке и так далее. Но тем не менее в течение полугода произошел дефолт, так как не было чем платить по долгам.





— Могут ли повториться девяностые, которых все так боятся?

— Невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Невозможно вернуться в девяностые в том понимании, в котором они были. Они были такими во многом потому, что происходила трансформация экономики от командно-административной к рыночной. На сегодня у нас почти 50% ВВП создается коммерческими, негосударственными предприятиями. Поэтому кризиса девяностых в том виде не будет. Но будут очень похожие вещи. В девяностые был кризис неплатежей, потому что не хватало ликвидности. С нехваткой боролись, включая печатный станок и инфляцию, что запускало следующий раунд событий.

Напомню, тогда средняя зарплата была около $30. И конечно, мне бы очень не хотелось, чтобы в пересчете на покупательную способность зарплата была бы $30. Но такая тяжелая ситуация потенциально возможна в том случае, если не решить проблему с ликвидностью, не разрешить все те проблемы политического характера, которые приводят к экономическим проблемам.

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