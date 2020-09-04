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Эксперт: действия властей приводят к ослаблению информационной безопасности Беларуси

04.09.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несмотря на заявления главы МВД, журналистов продолжают задерживать во время исполнения ими профессиональной деятельности, их отправляют в ИВС до суда и обвиняют в участии в несанкционированной массовой акции.

Эксперт: действия властей приводят к ослаблению информационной безопасности Беларуси

Как отмечает Координационный совет для трансфера власти, только за август Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала более 150 случаев задержания журналистов. Помимо этого, власти отключают интернет, блокируют сайты негосударственных СМИ, вводят негласный запрет на печать и распространение независимых изданий, отказывают в аккредитации и лишают постоянной аккредитации журналистов иностранных СМИ.

«Цель этих действий понятна, — говорит глава БАЖ Андрей Бастунец. — Только вот все эти меры — из арсенала прошлого десятилетия. Сегодня, когда каждый человек со смартфоном «сам себе режиссер» и может «сделать картинку», не обращая внимания на официальные предписания и запреты, они уже неэффективны. И способствуют разве что замене верифицируемой независимыми СМИ информации на непроверенную, распространяющуюся по соцсетям. А также принятию белорусскими госСМИ информационной повестки и пропагандистских месседжей зарубежного государства».

По словам эксперта, это подрывает национальную информационную безопасность. А «десант российских телепропагандистов на телеканал «Беларусь 1», который скоро впору будет переименовывать в «Белоруссия», только усугубляет ситуацию».

 
 
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Несмотря на заявления главы МВД, журналистов продолжают задерживать во время исполнения ими профессиональной деятельности, их отправляют в ИВС до суда и обвиняют...
 
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