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Эксперт: действия властей приводят к ослаблению информационной безопасности Беларуси
Источник материала: Навiны
Несмотря на заявления главы МВД, журналистов продолжают задерживать во время исполнения ими профессиональной деятельности, их отправляют в ИВС до суда и обвиняют в участии в несанкционированной массовой акции.
Как
«Цель этих действий понятна, — говорит глава БАЖ Андрей Бастунец. — Только вот все эти меры — из арсенала прошлого десятилетия. Сегодня, когда каждый человек со смартфоном «сам себе режиссер» и может «сделать картинку», не обращая внимания на официальные предписания и запреты, они уже неэффективны. И способствуют разве что замене верифицируемой независимыми СМИ информации на непроверенную, распространяющуюся по соцсетям. А также принятию белорусскими госСМИ информационной повестки и пропагандистских месседжей зарубежного государства».
По словам эксперта, это подрывает национальную информационную безопасность. А «десант российских телепропагандистов на телеканал «Беларусь 1», который скоро впору будет переименовывать в «Белоруссия», только усугубляет ситуацию».
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Несмотря на заявления главы МВД, журналистов продолжают задерживать во время исполнения ими профессиональной деятельности, их отправляют в ИВС до суда и обвиняют...
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