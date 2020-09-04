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US Open. Азаренко не оставила шансов Соболенко
Источник материала: Навiны
В своем втором очном поединке с Ариной Соболенко Виктория Азаренко одержала уверенную победу.
Экс-первой ракетке мира понадобилось чуть более часа, чтобы выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 6:1, 6:3.
Следующая соперницей белоруски будет победительница противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Сачия Викери (США).
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В своем втором очном поединке с Ариной Соболенко Виктория Азаренко одержала уверенную победу. Экс-первой ракетке мира понадобилось чуть более часа, чтобы выйти в...
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