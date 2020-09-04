Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

В пятницу погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по восточной половине республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются лишь по востоку страны, в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер западный, северо-западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах: