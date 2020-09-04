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Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
Источник материала: Навiны
В пятницу погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по восточной половине республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются лишь по востоку страны, в отдельных районах прогремят грозы.
Ветер западный, северо-западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
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В пятницу погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по восточной половине республики скажется влияние...
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