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Лондонскую биржу призвали не торговать облигациями Беларуси
Источник материала: Навiны
В четверг, 3 сентября, у здания Лондонской биржи прошла акция с требованием прекратить торговлю облигациями Беларуси.
Как отмечается, в мероприятии принимали участие члены белорусской диаспоры в Великобритании, а также присоединившиеся к ним британцы и граждане других стран.
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В четверг, 3 сентября, у здания Лондонской биржи прошла акция с требованием прекратить торговлю облигациями Беларуси.
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