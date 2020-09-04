Лондонскую биржу призвали не торговать облигациями Беларуси

В четверг, 3 сентября, у здания Лондонской биржи прошла акция с требованием прекратить торговлю облигациями Беларуси.

#Belarus The Belarusians of UK are picketing the London Stock Exchange today, which placed Belarusian securities in June. "No more blood bonds !" No more bloody money to support the occupation regime ! Very important ! #Belarusprotests pic.twitter.com/CEqK0hpGDS — RICHARD FULL (@RICHARD08999364) September 3, 2020

Как отмечается, в мероприятии принимали участие члены белорусской диаспоры в Великобритании, а также присоединившиеся к ним британцы и граждане других стран.