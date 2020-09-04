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Политолог объяснил, почему Лукашенко пока нет в санкционном списке ЕС

04.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Политолог объяснил, почему в санкционном списке ЕС пока нет Лукашенко

Обычно санкции вводятся постепенно, отмечает собеседник Sputnik, поскольку нужно показать возможность продолжения этих санкций и усиления санкционного давления на белорусское руководство.

"Поэтому можно включить сначала 17 человек, потом предупредить, что список может быть расширен до 35, потом еще увеличен до 120, и может, потом в этот список попадет и Александр Лукашенко", ― рассуждает Солонников. 

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Кроме того, должна быть возможность восстановления отношений, и пока Европейский союз показывает возможность диалога с Лукашенко, если он пойдет на определенные условия ЕС и дальше будет демонстрировать возможность вхождения в европейский консенсус,то против его лично ничего вводиться не будет", ― считает аналитик.

Брюссельская бюрократия на то и бюрократия, чтобы не участвовать в прямых политических столкновениях, говорит эксперт, и здесь нужно разделять брюссельскую бюрократию и политиков отдельных европейских государств, таких как Польша и Прибалтика, для которых фигура Лукашенко неприемлема, считает Солонников.

Напомним, накануне польское радио передало, что в санкционном списке Евросоюза в числе чиновников, которым будет запрещен въезд в ЕС, нет лидера Беларуси Александра Лукашенко. Пока в списке 17 человек, но в него могут быть добавлены новые имена. Санкционный список, вероятно, будет одобрен на следующей неделе послами стран ЕС, после чего его официально утвердят на уровне министров. Планируемые санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание финансовых активов в европейских банках.

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