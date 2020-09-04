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Зонтик оставьте дома: на большей части Беларуси в пятницу будет без дождей

04.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Сегодня днем практически во всех областях Беларуси будет сухо, кратковременные дожди прогнозируют лишь на востоке, об этом сообщили в Белгидромете. 

© CC0 / Pixabay
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Всю неделю в стране объявляли оранжевый уровень опасности. Опасения синоптиков были связаны с экстремальным повышением температуры, сильными дождями и грозами. В пятницу же на большей территории страны будет сухо, и пока каких-либо предупреждений метеорологи не вынесли.

"Сегодня днем по республике ожидается: облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по востоку (Могилевская область - Sputnik) кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый". – уточнили в Белгидромете.

В среднем по стране максимальная температура днем ожидается +18..+24°C.

В Минске также должно быть без осадков. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха утром +15..+18°C, днем +20..+22°C, вечером +15..+18°C. Поэтому зонтики и дождевики можно оставить дома, но пиджак или легкую куртку все-таки стоит взять с собой.

 
Теги: Минск
 
 
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Всю неделю то из-за экстремальных скачков температуры, то из-за сильных гроз и ливней в стране объявляли оранжевый уровень опасности, однако в пятницу погода не...
 
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