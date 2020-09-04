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Cледственный комитет Беларуси возбудил 23 уголовных дела по фактам угроз госслужащим

04.09.2020 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

sputnik.by

Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела по факту угроз должностным лицам. Об этом говорится в Telegram-канале МВД.

«В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка», – рассказала пресс-секретарь МВД.

Также она отметила, что большинство угроз госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, размещенные в свободном доступе в сети Интернет.

МВД заявляет, что согласно проведенному анализу основная масса правонарушителей — это «молодежь, которая до выборов политикой не интересовалась. Однако некоторые телеграмм-каналы мобилизировали «диванное войско», и оно, уверенное в безнаказанности, принялось атаковать словом, а иногда и действием, абсолютно не задумываясь о последствиях».

В МВД напомнили, что за насилие либо угрозу насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг, по ст. 366 УК РБ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

 
 
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Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела по факту угроз должностным лицам. Об этом говорится в Telegram-канале МВД.
 
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