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сайт МВД Беларуси был взломан. Сейчас он недоступен
Источник материала: Tut.by
Сайт МВД Беларуси перестал открываться вечером 3 сентября. Если зайти на него сейчас, то вам сообщат, что «превышено время ожидания ответа».
Как сообщили «
РБК
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, комментируя
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Как сообщили «Наша Нива» и телеканал «Белсат», это связано с хакерской атакой.
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