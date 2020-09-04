сайт МВД Беларуси был взломан. Сейчас он недоступен

Источник материала: Tut.by

Сайт МВД Беларуси перестал открываться вечером 3 сентября. Если зайти на него сейчас, то вам сообщат, что «превышено время ожидания ответа».



Скриншот сайта МВД Беларуси 4 сентября 2020 года

Как сообщили « Наша Нива » и телеканал « Белсат », это связано с хакерской атакой — неизвестные взломали сайт и изменили список разыскиваемых лиц: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого доступ на ресурс был заблокирован.

РБК пишет — согласно опубликованным скриншотам, в объявлениях говорится, что Лукашенко и Караев «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа».

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, комментируя РИА «Новости» эту ситуацию, заявила, что в ведомстве выясняют причины произошедшего. «Разбираемся», — сказала она.