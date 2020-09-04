Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

Источник материала: АФН

Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии.

Об этом сообщила в пятницу газета Die Welt со ссылкой на собственные источники, передает ТАСС.

Берлин, Париж и Рим заявили, что, "несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", поскольку, по их мнению, включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.