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Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

04.09.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии.

Об этом сообщила в пятницу газета Die Welt со ссылкой на собственные источники, передает ТАСС.

Берлин, Париж и Рим заявили, что, "несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", поскольку, по их мнению, включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.

 
 
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Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии.
 
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