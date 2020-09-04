|
Посол РФ: Мишустин не обсуждал в Минске вопрос о единой валюте
Источник материала: АФН
Премьер РФ Михаил Мишустин не обсуждал с Лукашенко вопрос о введении единой валюты Союзного государства на переговорах в Минске.
Об этом сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг, передает ТАСС.
"Я вас разочарую. Нет", - ответил он на вопрос ведущего, обсуждали ли стороны введение единой российско-белорусской валюты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер РФ Михаил Мишустин не обсуждал с Лукашенко вопрос о введении единой валюты Союзного государства на переговорах в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)