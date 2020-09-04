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Посол РФ: Мишустин не обсуждал в Минске вопрос о единой валюте

04.09.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер РФ Михаил Мишустин не обсуждал с Лукашенко вопрос о введении единой валюты Союзного государства на переговорах в Минске.

Об этом сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг, передает ТАСС.

"Я вас разочарую. Нет", - ответил он на вопрос ведущего, обсуждали ли стороны введение единой российско-белорусской валюты.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Премьер РФ Михаил Мишустин не обсуждал с Лукашенко вопрос о введении единой валюты Союзного государства на переговорах в Минске.
 
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