Посол РФ: Мишустин не обсуждал в Минске вопрос о единой валюте

Источник материала: АФН

Премьер РФ Михаил Мишустин не обсуждал с Лукашенко вопрос о введении единой валюты Союзного государства на переговорах в Минске.

Об этом сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг, передает ТАСС.

"Я вас разочарую. Нет", - ответил он на вопрос ведущего, обсуждали ли стороны введение единой российско-белорусской валюты.