Основные индексы США продемонстрировали худшие показатели за три месяца

Источник материала: АФН

Ключевые американские индексы завершили торги в четверг, 3 сентября, резким падением, свидетельствуют данные торгов. Рынок испытал самые сильные потрясения за последние три месяца.

Во время торговой сессии существенно потеряли в цене акции американских ИT-гигантов, которые последнее время показывали уверенный рост. Так, ценные бумаги компании Apple упали на 7,9%, Google — на 5%, Tesla — более чем на 9% Microsoft — на 6,19%, Facebook — на 3,76%, Amazon — на 5,4%.

Стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки WTI понизилась на 0,12%, до $41,32 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала на 0,73%, до $43,75 за баррель.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что крупные технологические компании первыми начали восстанавливаться после периода пандемии; в целом их котировки росли с марта, несмотря на наихудшие условия в экономике за последние десятилетия. По мнению опрошенных изданием инвесторов, «это ралли не могло продолжаться непрерывно», передает РБК.

Как заявила WSJ инвестиционный директор компании Bessemer Trust Холли Mакдональд, снижения стоимости акций компаний можно было ожидать и теперь ситуация на рынке станет более предсказуемой. «В условиях, когда участники рынка продолжают анализировать информацию, касающуюся последствий пандемии для экономики, а также такие факторы, как разработка вакцины и предстоящие выборы, можно ожидать такие сессии, когда на рынке не будет наблюдаться уверенного роста», — считает она.

По словам старшего экономиста компании Capital Economics Эндрю Хантера, ралли на бирже, которое продолжалось на протяжении нескольких месяцев, основывалось на ожиданиях, что положение дел в экономике будет быстро улучшаться, однако сейчас этот процесс замедлился.