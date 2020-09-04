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Тихановская: Протесты в Беларуси не прекратятся

04.09.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Акции протеста в Беларуси не прекратятся, заявила Светлана Тихановская в интервью японскому телеканалу NHK.

По ее словам, белорусский народ является движущей силой ежедневных протестов и может оказать сильное влияние на Лукашенко.

Кроме того, она прокомментировала заявление Лукашенко о возможных новых президентских выборах после внесения изменения в Конституцию страны. Тихановская считает, что повторное голосование должно состояться до принятия поправок.

 
 
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Акции протеста в Беларуси не прекратятся, заявила Светлана Тихановская в интервью японскому телеканалу NHK.
 
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