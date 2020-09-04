ФРГ о том, что отравления Навального не было: Утверждение Лукашенко, разумеется, является неправдой

В разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября президент Беларуси заявил, что белорусские спецслужбы «перехватили разговор Берлина и Варшавы», где говорилось, что отравления Навального не было.





В правительстве Германии не оставили это утверждение без внимания, сообщило ТАСС. В Кабмине ФРГ подчеркнули, что утверждение белорусского президента о том, что в факте отравления политика Навального имеет место фальсификация, не соответствует действительности.