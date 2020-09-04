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«Включать надо не абы кого» — Депутат Савиных предложил начать в парламенте диалог с обществом. Но не всем
Источник материала: Партизан
Депутат нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных заявил, вернувшись из отпуска, что в Палату представителей надо возвращать "старую практику".
«В конце концов, у нас есть парламент. Более того, наша мажоритарная система может стать определенным преимуществом. 110 депутатов Палаты представителей представляют, по сути, весь народ. Эта универсальная площадка имеет практику работу не только со сложными документами, но и с приглашением большого количества общественных игроков», — заявил в эфире ОНТ депутат.
При этом Андрей Савиных предложил «отсекать» от диалога «с правого фланга крайних консерваторов, с левого — крайних революционеров».
«Этот процесс не будет устраивать всех, но он должен быть направлен на решение главных общественных проблем», — заявил депутат.
По словам Андрея Савиных, «включать в диалог надо не абы кого, а любые коллективы, объединения, группы, которые имеют легальный статус в рамках действующего законодательства, а не эфемерные структуры».
«Надо послать четкий сигнал: власть готова на компромиссы, но и та сторона должна идти на компромиссы», — заявил депутат, не уточнив, что за «та сторона».
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«Включать надо не абы кого» — Депутат Савиных предложил начать в парламенте диалог с обществом. Но не всем
Депутат нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных заявил, вернувшись из отпуска, что в Палату представителей надо возвращать "старую практику".
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