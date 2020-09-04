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МИД России: Польша продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси

04.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь МИД России Захарова добавила, что «происходит что-то из ряда вон выходящее».



Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила о том, что Польша продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси. В Москве призывают Варшаву вернуться к нормам международного права. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

- Польша продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но не только она. Честно говоря, происходит что-то из ряда вон выходящее. Варшава буквально диктует Минску определенную линию поведения, при этом поддерживает финансированием через силы оппозиции, - заявила Захарова.

Пресс-секретарь МИД России призвала Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права.
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь МИД России Захарова добавила, что «происходит что-то из ряда вон выходящее».
 
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