Приводим текст обращения:





"Изобразительное искусство обычно безмолвно и субъективно, но всегда несет в себе идею гуманизма, свободы и просвещения. Настоящее искусство творит и объединяет, оно всегда на стороне правды и совести.





То, что произошло и происходит сейчас в нашей стране - это боль, которую невозможно скрыть, которую нельзя терпеть, это НЕДОПУСТИМО! Это оскорбление нас как граждан и нашего человеческого достоинства. Искусство не может существовать в условиях насилия, тотальной неправды, агрессии и террора, потому что искусство - это искренность и уважение, это радость и жизнь, а все живое дышит, растет и изменяется. Что не двигается, что замерзает - погибает и распадается.





Невозможно удержать страну "синими пальцами"! Никакими "высокими целями" нельзя оправдать чрезмерное насилие над людьми! Общество не может существовать и развиваться в условиях недоверия и неправды! Невозможно загнать страну в "светлое будущее" силой и дубинками!





Мы, художники, граждане Беларуси, с народом и правдой!"