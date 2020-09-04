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Лукашенко нужно убедить в неспособности быть президентом — дипломат США

04.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Александра Лукашенко нужно убедить в том, что он не способен быть президентом Беларуси в нынешних обстоятельствах.



Об этом американский дипломат сказал в интервью изданию Foreign Policy.

«Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо», — отметил Гилмор.

По его словам, он все еще беспокоится за возможное вмешательство России в дела Беларуси для помощи режиму Лукашенко.

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко.

ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%. Лидер оппозиции сейчас находится в Литве.

Акции протеста сопровождались кровавыми нападениями со стороны силовиков. Бойцы ОМОН применяли против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В результате были задержаны около семи тысяч человек. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказаниям.
 
 
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Представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Александра Лукашенко нужно убедить в том, что он не способен быть президентом Беларуси в нынешних...
 
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