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Лукашенко нужно убедить в неспособности быть президентом — дипломат США
Источник материала: Партизан
Представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Александра Лукашенко нужно убедить в том, что он не способен быть президентом Беларуси в нынешних обстоятельствах.
Об этом американский дипломат сказал в интервью изданию
«Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо», — отметил Гилмор.
По его словам, он все еще беспокоится за возможное вмешательство России в дела Беларуси для помощи режиму Лукашенко.
В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко.
ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%. Лидер оппозиции сейчас находится в Литве.
Акции протеста сопровождались кровавыми нападениями со стороны силовиков. Бойцы ОМОН применяли против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
В результате были задержаны около семи тысяч человек. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказаниям.
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Представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Александра Лукашенко нужно убедить в том, что он не способен быть президентом Беларуси в нынешних...
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