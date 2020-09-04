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В ООН обвинили Россию и ряд других стран в поставках оружия в Ливию в нарушение эмбарго

04.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

РФ с 1 ноября 2019 года по 31 июля 2020 совершила 339 "военных авиарейсов", поставив Хафтару более 17 тонн грузов.



Эксперты ООН подготовили доклад, в котором Россия, ОАЭ, Египет обвиняются в поставках оружия в Ливию в нарушение эмбарго, передает The New York Times.

РФ, ОАЭ и Египет поставляют оружие Ливийской нацармии Халифы Хафтара, тогда как Турция и Катар поставляют оружие правительству национального согласия (ПНС) со штаб-квартирой в Триполи.

Сообщается, что РФ с 1 ноября 2019 года по 31 июля 2020 совершила 339 "военных авиарейсов", поставив Хафтару более 17 тонн грузов. Полеты осуществлялись, преимущественно, в российской военной базы Хмеймим в Сирии.

ОАЭ осуществила 135 авиарейсов на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster американского производства, которые отключали радиомаяки в воздушном пространстве Египта и Ливии. При этом, по утверждении газеты, в докладе отмечено, что некоторые из полетных манифестов содержали "подозрительно расплывчатые описания" груза: замороженные продукты, мужские костюмы или партию из 800 котлов.

В многочисленных нарушениях эмбарго в докладе обвиняется также Турция. В начале июня военные корабли Турции трижды воспрепятствовали судам Европейского Союза досмотреть турецкое грузовое судно, направлявшееся в Ливию. Турция заявила, что сухогруз перевозил "гуманитарную помощь".

Другие турецкие военные грузы прибывают в Западную Ливию на борту гражданских авиалайнеров.


"Забронировать место на любом из этих рейсов практически невозможно, они не предназначены для коммерческих пассажиров", - пишет The New York Times.

В докладе отмечается, что военные поставки Триполи возобновил Катар, который направил ПНС в мае-июне не менее пяти самолетов с военными грузами.

Соединенные Штаты снимут 33-летнее эмбарго на поставки оружия Кипру и углубят сотрудничество с Никосией в сфере безопасности, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
 
 
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РФ с 1 ноября 2019 года по 31 июля 2020 совершила 339 "военных авиарейсов", поставив Хафтару более 17 тонн грузов.
 
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