|
В Беларуси Samsung Galaxy Z Fold 2 оценили в 6600 рублей
Источник материала: Onliner
Компания Samsung объявила стоимость смартфона
Диагональ основного (внутреннего) AMOLED-дисплея Galaxy Z Fold 2 составляет 7,6 дюйма, разрешение — 2208×1768 точек, частота обновления — 120 Гц. Второй, внешний AMOLED-экран получил диагональ 6,2 дюйма и разрешение 2260×816 пикселей.
Объем оперативной памяти у новинки — «модные» 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Емкость аккумулятора — 4500 мАч, Основная камера — тройная в компоновке 12+12+12 Мп (главная и телефото — с OIS, ультраширокоугольная — без), фронтальные камеры — 10 Мп. Смартфон работает на базе чипа Snapdragon 865+ вне зависимости от региона, моделей с Exynos не будет. Имеется поддержка 5G.
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Samsung объявила стоимость смартфона Galaxy Z Fold 2 в Беларуси. До 17 сентября на устройство можно оставить предзаказ, а его продажи начнутся с 18 сентября....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)