В Беларуси Samsung Galaxy Z Fold 2 оценили в 6600 рублей

Источник материала: Onliner

Компания Samsung объявила стоимость смартфона Galaxy Z Fold 2 в Беларуси. До 17 сентября на устройство можно оставить предзаказ, а его продажи начнутся с 18 сентября. Рекомендованная цена составляет 6599 рублей.

Диагональ основного (внутреннего) AMOLED-дисплея Galaxy Z Fold 2 составляет 7,6 дюйма, разрешение — 2208×1768 точек, частота обновления — 120 Гц. Второй, внешний AMOLED-экран получил диагональ 6,2 дюйма и разрешение 2260×816 пикселей.

Объем оперативной памяти у новинки — «модные» 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Емкость аккумулятора — 4500 мАч, Основная камера — тройная в компоновке 12+12+12 Мп (главная и телефото — с OIS, ультраширокоугольная — без), фронтальные камеры — 10 Мп. Смартфон работает на базе чипа Snapdragon 865+ вне зависимости от региона, моделей с Exynos не будет. Имеется поддержка 5G.