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Премьер-министр России не обсуждал с Лукашенко единую валюту

04.09.2020 09:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью каналу «Россия-24», передает издание «Ведомости».

На вопрос журналиста, правда ли, что обсуждали единую российско-белорусскую валюту, посол ответил кратко: «Я вас разочарую — нет». Зато, по словам Мезенцева, обсуждались вопросы не только по экономике и финансовому взаимодействию, но также и «в сфере взаимодействия под эгидой министерств культуры в поддержку творческих коллективов».

Кроме этого, посол напомнил о совместной работе правительств России и Беларуси в прошлом году, которая касалась анализа возможных действий в области сельского хозяйства, научных исследований, взаимодействия таможенных служб.

— Но еще раз говорю — разговоры о том, что Россия тянет за руку Беларусь в какую-то там дальнюю интеграционную — ни повода, ни причин для этого нет. Анализируем союзный договор и делаем шаги равноправно, как чувствует каждая сторона. Еще раз подчеркиваю — равноправно, заинтересованно, ради общего блага, а не чьего-либо одного. Это очень важная оценка, — заключил Дмитрий Мезенцев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин вчера с официальным визитом прибыл в Беларусь для встречи с Александром Лукашенко.

 
 
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Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью каналу «Россия-24», передает издание «Ведомости».Читать далее…
 
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