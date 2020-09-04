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Гилмор: Запад должен убедить Лукашенко добровольно отказаться от власти

04.09.2020 09:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению постоянного представителя США в ОБСЕ Джеймса Гилмора, страны Запада должны попытаться убедить Александра Лукашенко добровольно отказаться от власти.

«Прямо сейчас мы должны попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в сложившихся обстоятельствах», — подчеркнул Гилмор в интервью Foreign Policy.

Представитель США считает, что «сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо».

Гилмор также указал, что по-прежнему «глубоко обеспокоен» возможным вмешательством России в дела Беларуси с целью «оказать поддержку белорусскому президенту», пишет DW.

 
 
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По мнению постоянного представителя США в ОБСЕ Джеймса Гилмора, страны Запада должны попытаться убедить Александра Лукашенко добровольно отказаться от власти.
 
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