Гилмор: Запад должен убедить Лукашенко добровольно отказаться от власти

По мнению постоянного представителя США в ОБСЕ Джеймса Гилмора, страны Запада должны попытаться убедить Александра Лукашенко добровольно отказаться от власти.

«Прямо сейчас мы должны попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в сложившихся обстоятельствах», — подчеркнул Гилмор в интервью Foreign Policy.

Представитель США считает, что «сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо».