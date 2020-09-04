|
Гилмор: Запад должен убедить Лукашенко добровольно отказаться от власти
Источник материала: Навiны
По мнению постоянного представителя США в ОБСЕ Джеймса Гилмора, страны Запада должны попытаться убедить Александра Лукашенко добровольно отказаться от власти.
«Прямо сейчас мы должны попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в сложившихся обстоятельствах», — подчеркнул Гилмор в интервью Foreign Policy.
Представитель США считает, что «сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо».
Гилмор также указал, что по-прежнему «глубоко обеспокоен» возможным вмешательством России в дела Беларуси с целью «оказать поддержку белорусскому президенту», пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению постоянного представителя США в ОБСЕ Джеймса Гилмора, страны Запада должны попытаться убедить Александра Лукашенко добровольно отказаться от власти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)