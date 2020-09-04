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Запреты на посещение лесов продолжают действовать в шести районах Беларуси

04.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. В шести районах Беларуси продолжает действовать запрет на посещение лесов, такие данные содержит электронная карта на сайте министерства лесного хозяйства.

Подобные ограничения периодически вводят местные власти по ходатайству лесничеств, чтобы предотвратить возникновение пожаров в белорусских чащах в жаркую и сухую погоду. Практически всю прошлую неделю в стране шли дожди, поэтому запреты были сняты, однако уже 2 сентября их ввели снова.

© Sputnik / Владимир Песня
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По данным на утро среды, ограничения есть в двух областях Беларуси - Минской и Гомельской. В Центральном регионе запрет действует в четырех районах: Минском, Слуцком, Стародорожском, и Любанском. На Гомельщине ходить в леса запрещено в Октябрьском и Ельском районах.

За актуальной информацией о запретах можно следить по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

По информации Минлесхоза, с начала года в Беларуси произошло около тысячи лесных пожаров, в основном по причине выжигания сухой травы и несоблюдения других требований пожарной безопасности. Напомним, что в Украине из-за поджога сухой травы в этом году случилось крупное ЧП в зоне отчуждения ЧАЭС. Огонь там не могли потушить больше месяца.

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Теги: Минск
 
 
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Ограничения введены в Минской и Гомельской областях, нарушителям запрета грозит штраф до 1350 рублей.
 
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