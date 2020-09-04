Глава Минобороны Беларуси Хренин сегодня полетит в Москву

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в пятницу совершит визит в Москву, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

Хренин едет в Россию для участия в совместном заседании министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

Заседание пройдет в подмосковной Кубинке. В повестке заседания вопросы международной и региональной безопасности, консолидация усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов и укрепление военного сотрудничества.

Предполагается, что в рамках совместного заседания глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом по теме "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях", рассказали в Минобороны Беларуси.

Там также подчеркнули, что участие Виктора Хренина в этом мероприятии позволит подтвердить "приверженность Беларуси взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов".

В заседании также примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась .

Международная организация Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - была основана в 2001 году. Ее членами являются Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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