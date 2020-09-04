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Глава Минобороны Беларуси Хренин сегодня полетит в Москву
04.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в пятницу совершит визит в Москву, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.
Хренин едет в Россию для участия в
© Sputnik / Виталий Тимкив
Заседание пройдет в подмосковной Кубинке. В повестке заседания вопросы международной и региональной безопасности, консолидация усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов и укрепление военного сотрудничества.
Предполагается, что в рамках совместного заседания глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом по теме "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях", рассказали в Минобороны Беларуси.
Там также подчеркнули, что участие Виктора Хренина в этом мероприятии позволит подтвердить "приверженность Беларуси взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов".
В заседании также примет участие генеральный секретарь ОДКБ
Международная организация Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - была основана в 2001 году. Ее членами являются Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Глава белорусского оборонного ведомства примет участие в заседании министров обороны государств-участников и членов СНГ, ШОС и ОДКБ
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