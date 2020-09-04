Бог дал людям право совершенствовать мир: Кондрусевич обратился к верующим

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Глава Римско-католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич, находясь в Польше, написал обращение к верующим, его публикует catholic.by.

Накануне в кафедральном костеле Девы Марии прошла совместная молитва католических священников города. Во время нее канцлер курии Минско-Могилевской архиепархии Дмитрий Пухальский зачитал послание верующим от Кондрусевича.

"Стоячая вода является скоропортящейся и непригодной для использования. Однако проточная вода полезна. Латинское выражение ясно говорит: Qui non progredit, regredit – "Кто не идет вперед, тот возвращается". Мы призваны развиваться, что означает совершенствоваться в своей духовной и общественной жизни. Бог создал мир добром, но повелел людям совершенствовать его, что должно произойти во всех сферах нашей жизни", - говорилось в обращении Кондрусевича.

По его мнению, Беларусь оказалась в непростой ситуации, невиданной в своей истории. Он отметил, что прежде всего страна требует ответственного духовного подхода, основанного на принципах Евангелия и социального учения Церкви. По словам митрополита, нужно решать не только политические, экономические и социальные проблемы, но и духовные.

"Пока общество не будет придерживаться базовых моральных норм, основными из которых является принцип не делать никому того, чего вы сами не хотите, оно не сможет решать свои проблемы и гармонично развиваться", - уверен Кондрусевич.

Глава католической церкви выразил надежду, что в скором времени он может вернуться, чтобы быть вмести с верующими.

Напомним, что в конце августа Кондрусевич выехал в Польшу, и уже не смог вернуться обратно в Беларусь. Как позже уточнил президент Александра Лукашенко, митрополит попал в список невъездных, как в Беларусь, так и в Россию.

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