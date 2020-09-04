Вот сколько в Беларуси будет стоить Samsung Galaxy Z Fold 2 с гибким экраном

Источник материала: Tut.by

Недавно Samsung представила новые топовые смартфоны, среди которых оказался Galaxy Z Fold 2 — флагман компании с гибким дисплеем. Узнали, сколько девайс будет стоить в Беларуси.





В белорусском офисе производителя сообщили, что оформить предварительный заказ на Galaxy Z Fold2 можно с 2 по 17 сентября. Продажи начнутся 18 сентября. Устройство доступно в черном и бронзовом цветах. Цена — 6599 рублей (по курсу на момент публикации материала это около 2495 долларов). Оформить предзаказы можно во всех фирменных магазинах Samsung, а также сети партнеров МТС и «5 элемент».

Для сравнения: в соседней России Samsung Galaxy Z Fold 2 стоит 179 990 российских рублей (около 6315 белорусских рублей), в Германии — 1949 евро (или 6090 рублей), в США — 1999 долларов (5290 рублей).

Аппарат оснащается основным гибким экраном на 7,6 дюйма с матрицей Dynamic AMOLED 2X и разверткой в 120 Гц, внешним дисплеем на 6,2 дюйма с Super AMOLED-матрицей, процессором Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, батареей на 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной подзарядки, а также основной камерой с тремя модулями по 12 Мп. Фронтальных камер две, обе — на 10 Мп.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung: