Jeep показал будущего конкурента Range Rover - роскошный внедорожник Grand Wagoneer

Источник материала: Tut.by

Машина, которая окажется на вершине модельного ряда Jeep, должна была появиться еще в 2018 году, но в итоге концерн Fiat Chrysler только сейчас рассекретил внедорожник. И пока что в статусе концепта.





В свое время Grand Wagoneer представлял собой разновидность модели Wagoneer, которая появилась на рынке в далеком 1963 году. Будущий же флагман под уже подзабытым именем пока преподносится в качестве концепта, но серийный вариант Grand Wagoneer, создаваемый на основе рамного пикапа Ram 1500 , будет отличаться от шоу-кара лишь в деталях.





Новый Grand Wagoneer станет самой роскошной и богато оснащенной моделью Jeep, хотя фактически речь идет об отдельном суббренде — обещан также более «простой» Wagoneer, у которого также не будет «джиповских» шильдиков. За движение шоу-кара отвечает гибридная силовая установка PHEV, то есть с возможностью подзарядки аккумуляторов. Правда, ее характеристик в Jeep, увы, не озвучили.





Из оснащения обещаны несколько вариантов полноприводной трансмиссии, пневмоподвеска Quadra-Lift и новая мультимедиасистема Uconnect 5 с семью дисплеями — и это больше, чем у нового Mercedes S-класса! Помимо 12,3-дюймовой приборной панели и центрального 12,1-дюймового экрана это еще нижний дисплей за управление настройками сидений и 4-зонного климат-контроля, отдельный тачскрин перед передним пассажиром и еще три для седоков второго ряда. К слову, мест в салоне с тремя рядами сидений будет предусмотрено семь.





В отделке будут использованы как натуральные (дерево и алюминий), так и синтетические материалы (микрофибра Dinamica). В списке опций окажется аудиосистема американской фирмы McIntosh с 23 динамиками.





Старт серийного производства Grand Wagoneer запланирован на второй квартал 2021 года на заводе FCA в Уоррене, одном из пригородов Детройта.