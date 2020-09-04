ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Jeep показал будущего конкурента Range Rover - роскошный внедорожник Grand Wagoneer

04.09.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Машина, которая окажется на вершине модельного ряда Jeep, должна была появиться еще в 2018 году, но в итоге концерн Fiat Chrysler только сейчас рассекретил внедорожник. И пока что в статусе концепта.


В свое время Grand Wagoneer представлял собой разновидность модели Wagoneer, которая появилась на рынке в далеком 1963 году. Будущий же флагман под уже подзабытым именем пока преподносится в качестве концепта, но серийный вариант Grand Wagoneer, создаваемый на основе рамного пикапа Ram 1500, будет отличаться от шоу-кара лишь в деталях.


Новый Grand Wagoneer станет самой роскошной и богато оснащенной моделью Jeep, хотя фактически речь идет об отдельном суббренде — обещан также более «простой» Wagoneer, у которого также не будет «джиповских» шильдиков. За движение шоу-кара отвечает гибридная силовая установка PHEV, то есть с возможностью подзарядки аккумуляторов. Правда, ее характеристик в Jeep, увы, не озвучили.


Из оснащения обещаны несколько вариантов полноприводной трансмиссии, пневмоподвеска Quadra-Lift и новая мультимедиасистема Uconnect 5 с семью дисплеями — и это больше, чем у нового Mercedes S-класса! Помимо 12,3-дюймовой приборной панели и центрального 12,1-дюймового экрана это еще нижний дисплей за управление настройками сидений и 4-зонного климат-контроля, отдельный тачскрин перед передним пассажиром и еще три для седоков второго ряда. К слову, мест в салоне с тремя рядами сидений будет предусмотрено семь.


В отделке будут использованы как натуральные (дерево и алюминий), так и синтетические материалы (микрофибра Dinamica). В списке опций окажется аудиосистема американской фирмы McIntosh с 23 динамиками.


Старт серийного производства Grand Wagoneer запланирован на второй квартал 2021 года на заводе FCA в Уоррене, одном из пригородов Детройта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина, которая окажется на вершине модельного ряда Jeep, должна была появиться еще в 2018 году, но в итоге концерн Fiat Chrysler только сейчас рассекретил внедорожник. И пока...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Минобороны Беларуси Хренин сегодня полетит в Москву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика