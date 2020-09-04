Сайт МВД Беларуси взломали: Лукашенко в списке разыскиваемых

Вечером 3 сентября сайт МВД Беларуси перестал открываться.

Об этом сообщает «Белстат» утром 4 сентября.

Неизвестные взломали сайт и изменили список разыскиваемых лиц: добавили на сайт информацию о розыске президента РБ Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого доступ на ресурс был закрыт.

Если зайти сейчас на сайт МВД, можно увидеть только «превышено время ожидания ответа».

По информации РБК, в объявлениях говорилось, что белорусские чиновники «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа» и «узурпации власти».

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова прокомментировала данную ситуацию: «Разбираемся». В ведомстве выясняются причины произошедшего.

Накануне взлому подвергся сайт Управления делами президента Беларуси. На его главной странице на какое-то время появился бело-красно-белый флаг и фотографии главы ведомства Виктора Шеймана в головном уборе Верки Сердючки.