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Евросоюз не сделает Лукашенко персоной нон грата, как страны Балтии. Почему?

04.09.2020 10:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 4 сентября, стало известно, что Лукашенко не включат в санкционный перечень Евросоюза, как это недавно сделали Латвия, Эстония и Литва, сообщает Die Welt. Объясняем, в чем причина. 

Такое решение Евросоюз принял, прежде всего, из-за позиции Германии, а также Франции и Италии. Берлин, Париж и Рим заявили, что, «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», поскольку, по их мнению, включение его в черный список означает полное прекращение диалога с Минском.

Это решение для многих было неочевидно, так как в в 2011–2016 годах Лукашенко и еще примерно 160 человек уже находились под санкциями из-за разгона послевыборных митингов в 2010–м.

Полный санкционный список ЕС обещают опубликовать на следующей неделе. 

 
 
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Сегодня, 4 сентября, стало известно, что Лукашенко не включат в санкционный перечень Евросоюза, как это недавно сделали Латвия, Эстония и Литва, сообщает Die Welt....
 
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