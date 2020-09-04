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Евросоюз не сделает Лукашенко персоной нон грата, как страны Балтии. Почему?
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 4 сентября, стало известно, что Лукашенко не включат в санкционный перечень Евросоюза, как это недавно сделали Латвия, Эстония и Литва,
Такое решение Евросоюз принял, прежде всего, из-за позиции Германии, а также Франции и Италии. Берлин, Париж и Рим заявили, что, «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», поскольку, по их мнению, включение его в черный список означает полное прекращение диалога с Минском.
Это решение для многих было неочевидно, так как в в 2011–2016 годах Лукашенко и еще примерно 160 человек уже находились под санкциями из-за разгона послевыборных митингов в 2010–м.
Полный санкционный список ЕС обещают опубликовать на следующей неделе.
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Сегодня, 4 сентября, стало известно, что Лукашенко не включат в санкционный перечень Евросоюза, как это недавно сделали Латвия, Эстония и Литва, сообщает Die Welt....
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