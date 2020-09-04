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В Жодино из-за "дестабилизации обстановки" закрыли городской телеканал
Источник материала: Партизан
В Жодино городской телеканал "Сфера" закрыт из-за "материалов, дестабилизирующих обстановку".
Перечислены конкретные причины: "репортажи и видеоролики с насильственным разгоном пикетов зарубежного происхождения", "мнения иностранных политологов", "ретрансляция материалов с запрещенных в Беларуси каналов", призывы к забастовкам. Документ публикует тг-канал @motolkohelp.
Жодинский телеканал "Сфера" приостановил вещание в пятницу, 14 августа. Его директор Эльшад Акберов был уволен. Последней каплей для властей стала трансляция обращения бывших жодинских милиционеров к своим коллегам, а также передач российских блогеров Ильи Варламова и Максима Каца.
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В Жодино городской телеканал "Сфера" закрыт из-за "материалов, дестабилизирующих обстановку".
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