Александра Герасименя: Люди, откройте глаза. Вам закрывают рты, забирают вашу волю

О своей позиции

Герасименя рассказала о том, что слышит упреки по поводу того, что ей не стоит лезть в политику. Однако, по словам спортсменки, происходящее в Беларуси уже совсем не политика:





— Вообще я по жизни абсолютно аполитична. Я старалась максимально сглаживать углы и не углубляться в политику. Знаете, сейчас есть люди, которые говорят: «Куда ты лезешь в политику?! Сиди, дура, и молчи! Вари борщи, иди бегай и плавай».





Люди, откройте глаза. Это не политика. Это уже далеко не политика, то, что сейчас происходит. Вам закрывают рты, у вас забирают ваши голоса, у вас забирают вашу волю. Это все то, что нам принадлежит по праву с рождения. Мы — люди, рожденные свободными, с правом голоса, с правом выбора. Вы позволили себе закрыть рот. Почему? Может, вы не видите чего-то?





Ведущий программы попросил Александру обратиться к представителям власти, которые могли услышать ее обращение во время эфира:





— Скажу то, что есть, то, что внутри. Я хотела бы попросить услышать ваш народ. Услышать тех людей, которых вы растили, которые были с вами и которые всегда оказывали поддержку. Если сейчас на данный момент люди не согласны, услышьте их, пожалуйста. Услышьте то, что они хотят вам донести, — сказала Герасименя, сдерживая слезы.





Об отношении государства к спортсменам

Александра Герасименя высказала свою позицию и по поводу того, должны ли молчать спортсмены, если государство вкладывает в них большие деньги и строит для них спортивные комплексы:





— Государство начинает поддерживать только тогда, когда ты начинаешь показывать результат (улыбается). В остальных случаях ты пока еще не спортсмен. Но суть не в том.





Конечно, я благодарна за то, что у меня была поддержка, за то, что мне помогали, за то, что поддерживали в каких-то ситуациях. Безусловно, никто из спортсменов не будет отрицать.





Но спортсмена делает не государство, спортсмен выступает за страну, за свой народ, а не ради стипендий. Добавлю то, что у меня были предложения с гораздо большими стипендиями и большими возможностями. И я отказалась. Потому что для меня было важно выступать за свою страну. Мне было важно защищать именно честь своей страны, а не где-нибудь за рубежом.





Говорить о том, что я есть тот, кто я есть, только благодаря сегодняшней власти, — это было просто дико. На самом деле дико. То есть я состоявшийся спортсмен только потому, что у меня была зарплата? Что у меня была возможность ходить в бассейн? Ну это глупо.









Ребята, я со своим тренером могла ходить в бассейн гораздо лучше, в гораздо лучший зал. Это не значит, что я бы достигла чего-то большего. Но сам факт того, что точно таких же результатов я бы могла добиться в другой стране. Но я еще раз повторюсь, что я благодарна за то, что для спорта сделано. Нам уделяли внимание, и была на самом деле поддержка. Абсолютно ее не отрицаю.





Ведущий спросил девушку о том, называют ли ее сейчас чиновники предателем?





— Официально, наверное, еще нет (улыбается). Хотя меня уже многие считают врагом народа. Уверена, что будут применяться «некие» меры. Скажем так.





Но, конечно же, бóльшая часть людей, которая видела мои выступления, которая видела мои посылы и мысли, — они меня поддерживают. Это, безусловно, радует. Радует то, что люди понимают, что происходит. Меня радует, что они такого же мнения, что они мыслят так же и видят картину моими глазами. Честно говоря, уже неважно, что думает противоположная сторона. Потому что я уверена, что мы все делаем правильно, — сказала Герасименя.

