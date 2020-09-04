Митрополит Кондрусевич: все мы требуем перемен

Также было зачитано обращение архиепископа из изгнания.





«Сердечно приветствую вас всех, кто собрался в минской архикафеде Пресвятого имени Марии на молитву в интенции разрешения общественно-политического кризиса в нашей стране, который продолжается уже четвертую неделю, и моего скорейшего возвращения на родину к своей пастве. Благодарю за память и молитвы как в интенции нашего общего Отечества, так и за меня, — пишет Кондрусевич. —





Все мы, епископы, священники, монашествующие, миряне и общество в целом требуем перемен.





Стоячая вода портится и не годится для питья. Вместе с тем, проточная вода является здоровой. Латинское выражение ясно говорит: Qui non progredit, regredit - «Кто не идет вперед, возвращается назад».





Мы призваны развиваться, это означает совершенствоваться в своей духовной и общественной жизни. Бог создал мир добрым, но заповедал людям его совершенствовать, что должно происходить во всех сферах нашей жизни.





Оказавшись в сложной, невиданной доселе в нашей истории ситуации, Беларусь требует прежде всего ответственного духовного подхода, который основывается на принципах Евангелия и социального учения Церкви. Нам необходимо решать не только политические, экономические и общественные проблемы, но и духовные.





Пока общество не будет придерживаться базовых моральных норм, основной из которых является принцип никому не делать того, чего не хочешь сам, оно не сможет решить своих проблем и гармонично развиваться.





А для этого прежде всего нужна молитва, которая имеет силу «достучаться» до небес. Во времена воинствующего атеизма на протяжении трех поколений наш народ усердно молился и получил Божий дар свободы. Теперь необходимо продолжать молиться, чтобы согласно Божьей воле пользоваться этим даром.





Свобода - это не только дар, но одновременно и ответственность. Божий закон нам дан не для того, чтобы его изменять, но чтобы он нас изменял к лучшему.





От всего сердца благодарю за память и молитвы в интенции нашего Отечества и моей скромной персоны. Надеюсь, что проблемы, с которыми столкнулась Беларусь, будут решены мирным путем. Также надеюсь на мое скорое возвращение на родину, чтобы снова быть вместе с вами и служить Церкви в Беларуси непосредственно, а не из-за рубежа.





Совместными усилиями и с Божьей помощью сделаем все возможное для того, чтобы наша родина развивалась в правде, справедливости и взаимной любви, превышающей все», — написал Кондрусевич.



