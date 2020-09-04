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Назад в 2014-й? Банки уже предлагают по рублевым вкладам 20% годовых

04.09.2020 10:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

После состоявшегося 2 сентября кредитного аукциона Нацбанка стало ясно, что банки начнут гонку за ставками по депозитам в белорусских рублях. В этот день средневзвешенная ставка по предоставлению денег банкам достигла 22,25%, а максимальная ставка, по которой банки готовы были брать деньги у регулятора, докатывалась до значения 27% годовых. Ниже представлен график ставок по кредитным аукционам Нацбанка, из которого становится ясно, что банкам очень нужны деньги.

 
 
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В Беларуси постепенно происходит возврат к периоду максимальных ставок по рублевым депозитам. Так, уже сейчас РРБ-Банк предлагает 20% годовых по краткосрочному...
 
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