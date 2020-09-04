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В Испании появился плавучий отель вместимостью в один номер

04.09.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Плавучий сборный отель Punta de Mar у испанского побережья Средиземного моря — образец туризма будущего. Общая площадь гостиницы вместимостью в один номер — 74 кв. м. Номер — двухэтажный и рассчитан на двух постояльцев. Первый ярус площадью в 40 кв. м — это жилая комната с примыкающими ванной и террасой. Второй, площадью 34 кв. м, — это чилаут-палуба, зона для релаксации. Оба яруса оборудованы подсветкой и акустическими системами.

Гости могут контролировать среду внутри отеля, управляя с помощью специального приложения освещением, звуком, ароматами и уровнем безопасности. Настроить эти параметры и по желанию изменить их можно как с самой платформы, так и дистанционно. В интерьере также применена биодинамическая система освещения, которая автоматически подстраивается под уровень освещенности снаружи.

В Испании появился плавучий отель вместимостью в один номер
В Испании появился плавучий отель вместимостью в один номер
В Испании появился плавучий отель вместимостью в один номер

Архитектурная студия Mano de Santo и компания KM Zero Open Innovation Hub придумали Punta de Mar как очень комфортную и функциональную гостиницу, где можно полностью раствориться или слиться — кому как больше нравится — с морем. Это возможно в том числе и благодаря стеклу компании Guardian Glass — стратегического партнера проекта. Специалисты Guardian не только помогали инициаторам проекта выбрать стекло из их широкого ассортимента и доставить его на стройплощадку, но и обеспечили техническую поддержку при остеклении этого необычного отеля на средиземноморском побережье Испании, недалеко от города Дения в провинции Аликанте.

В Испании появился плавучий отель вместимостью в один номер
В Испании появился плавучий отель вместимостью в один номер
В Испании появился плавучий отель вместимостью в один номер

 
 
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Плавучий сборный отель Punta de Mar у испанского побережья Средиземного моря — образец туризма будущего. Общая площадь гостиницы вместимостью в один номер — 74 кв. м....
 
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