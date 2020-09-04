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Volkswagen Tiguan официально получил купеобразную версию

04.09.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После публикации десятков шпионских снимков и патентных изображений концерн Volkswagen решил официально раскрыть внешность купеобразного кроссовера Tiguan X. Автомобиль будет продаваться только в Китае, и до центральной стойки он мало чем отличается от обычного рестайлингового «Тигуана».

Volkswagen Tiguan официально получил купеобразную версию

Все изменения начинаются после передних дверей. Задняя часть крыши словно копирует график курса белорусского рубля за последние полгода. На пятой двери нашлось место небольшому спойлеру, а фонари получили уникальную стилистику, хорошо сочетающуюся с глянцевым диффузором в нижней части бампера. Ходовой огонь сзади распространился на всю ширину машины. Над LED-полосой — название модели.

Volkswagen Tiguan официально получил купеобразную версию

На фотографии — топовая версия под названием 380 TSI 4Motion. Под капотом такого SUV 2-литровый TSI мощностью 220 л. с. (тяга — 380 Н·м), работающий в паре с 7-ступенчатой DSG и полным приводом. Но даже базовая модификация Volkswagen Tiguan X вполне бодрая — 2,0 TSI (186 л. с. и 330 Н·м). В опциях есть пакет R Line. Выпускаться кроссовер будет на заводе SAIC-VW.

Volkswagen Tiguan I, 2009 г.в., 197 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
22 481 р.
8499$ / 7192€
Volkswagen Tiguan II, 2017 г.в., 158 437 км
черный, внедорожник, дизель 2 л, автоматическая, полный привод
61 366 р.
23 200$ / 19 633€
Volkswagen Tiguan I Рестайлинг, 2014 г.в., 142 000 км
бордовый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
40 073 р.
15 150$ / 12 821€
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После публикации десятков шпионских снимков и патентных изображений концерн Volkswagen решил официально раскрыть внешность купеобразного кроссовера Tiguan X. Автомобиль...
 
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