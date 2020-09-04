Латушко встретился с представителями исполнительной и законодательной власти Польши

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко 2-3 сентября встретился с представителями исполнительной и законодательной власти Польши: главой канцелярии президента, главой канцелярии премьер-министра Михаилом Дворчиком, заместителем министра иностранных дел Мартином Пшидачем, вице-маршалом сейма Рышардом Терлецким, членами парламентской группы по вопросам Беларуси.





«В ходе встречи проинформировал о подходах Координационного совета по урегулированию внутриполитического кризиса, который сложился в Беларуси после президентских выборов, — сообщил Латушко в своем телеграмм-канале. — Представлены основные требования общественности, которые высказываются во время многотысячных манифестаций в разных городах Беларуси».

«Обсужден подход возможных медиаций со стороны Европейского союза по нахождению выхода из кризиса. Представители польских властных структур подчеркивали важность разрешения ситуации в интересах белорусского общества на внутриполитическом поле Беларуси», — отметил член президиума КС.

Кроме того, состоялась встреча с вице-премьером, министром культуры Польши Петром Глинским. Обсуждены возможности организации гастролей в польских театрах артистов Купаловского театра, уволенных в связи с выражением гражданской позиции.